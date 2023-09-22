土城警分局從年初至今共受理1200件詐騙案件，最高詐騙金額達3000多萬，現今詐騙案件屢見不鮮，多以長者為受騙對象，土城警分局昨(21)日特地至永寧社區發展協會舉辦治安座談會，對於銀髮族常見的詐騙型態進行分析，希望藉由本次座談會，強化銀髮族防詐意識。

針對現下損失金額最大的詐騙手法「假投資詐騙」進行分析，不外乎以穩賺不賠、高獲利吸引被害人，並用假帳號在群組不停發送假獲利訊息，使被害人誤信能獲得高額獲利進而投入更多資金，待被害人想把錢拿出來時，以須支付保證金、稅金、手續費等理由要求被害人繼續匯款，等到察覺有異，早已被詐騙集團封鎖踢出群組。

土城警呼籲，投資一定有風險，網路投資穩賺不賠就是騙。為防止更多人受騙，警方於第一時間針對警示帳戶清查，找出其他匯款至該帳戶的被害人，並主動聯繫告知遭詐騙之情事，阻止持續匯款，降低財產損失。若遇疑似詐騙之情事，切記一聽二掛三求證，撥打110、165或直接至派出所詢問，才能大幅降低被詐騙的機率。