弘光科大華語文中心舉辦別開生面的「學華語，做月餅」活動，教做台灣目前最夯的蛋黃酥。（陳淑娥攝）

中秋節不怕吃不到蛋黃酥！弘光科大華語文中心舉辦別開生面的「學華語，做月餅」活動，教做台灣目前最夯的蛋黃酥、鳳梨酥，吸引來自立陶宛、日本、越南、印尼共23位學生參加，進一步體驗中華文化的節慶美食魅力，學生們直呼超有趣！

活動一開始，先由老師張雅茜進行1小時華語課程，講授中秋節的由來及嫦娥奔月、吳剛伐桂傳說故事。華語文中心主任邱美珍表示，透過該課程，學員們從生活化的節慶活動及有趣的故事中，輕鬆去學習華文，不僅可提高華語能力，更能進一步了解語言文化的內涵。

接著，在食品科技系老師許珮綺指導下，學習製作蛋黃酥、鳳梨酥，學生從和麵、包餡開始，對每一步驟都充滿好奇。最後，滿心期待將成品送進烤箱烘烤，餅即將出爐前散發濃濃香氣，大家你一言、我一語說：「這是我第一次做月餅，真香！」

來自日本、越南、印尼的學生分別指出，在母國也有過中秋節，日本是一邊賞月一邊吃糰子；越南和一些東亞國家，中秋節也是家人團圓的時節，長輩喝茶賞月，小孩聚在一起玩樂及吃豐富食物。透過參加這個活動，真實體驗台灣中秋節，非常難忘。