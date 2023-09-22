國防部昨天首度主動提到監控共軍福建大埕灣附近地面動態，引起各界關切情資是否源自美方。軍事學者認為，共軍相關演習應已例行化，國防部應有能力自行掌握，不必依靠美軍情報支援。

國家政策研究基金會副研究員揭仲向中央社表示，共軍2021年與2022年的9月均曾在福建大埕灣舉行兩棲或三棲立體登陸演習，此應已成為共軍年度計畫性例行演習一環。

揭仲認為，國防部只要根據往年演習實施的時間，參考若干雷達情報、訊號情報與人員情報，再租用商業衛星定期於演習區上空拍照，即可掌握共軍是否於當地舉行演習，未必一定要靠美軍的情報支援。

揭仲說，近年共軍9月在大埕灣演習似乎已成例行公事，國外民間智庫只要肯花錢，都能購買數量不少的商業衛星演習空拍畫面，因此國防部靠一己之力掌握大埕灣共軍演習情形，難度並不會特別高。

揭仲表示，值得注意的是，2021與2022年9月共軍在大埕灣的登陸演練，主要內容都包括運用徵調自民間的半潛船，加上共軍自己的海上移動棧橋等設備，實施「無碼頭卸載」演練。

揭仲解釋，「無碼頭卸載」演練目的，是假想當共軍對台灣本島進行「聯合登島作戰」時，台灣本島主要碼頭被國軍破壞或以沉船封鎖航道等方式，使共軍無法使用，此時就可利用「無碼頭卸載」措施，於遭受嚴重破壞的碼頭或普通沙灘，進行人員、裝備與物資的快速下卸，支援共軍的島上進攻作戰。

國防部長邱國正今天在立法院受訪時，被問到情報來源是否由美方提供，他表示情報獲得有很多方法，除了自己的人力以外，都有交流、但也不依賴。他強調情報本來就是交流，「即時的，共同都看到」。（編輯：蘇志宗）1120922