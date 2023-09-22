儘管二刀流球星大谷翔平再次遭遇韌帶傷勢，但將成為自由身的他，未來合約將值多少價錢，始終受到大量關注。美媒《FOX Sports》提到大谷翔平簽下短約的可能性，來挽救跌落的身價。

內文指出，影響大谷翔平選擇下家的因素有很多，例如已經習慣西岸環境，且特別注重隱私的大谷翔平，絕對有充分的理由留在西區球隊。若期望效力常勝軍，大谷翔平可能會在地理位置上做出讓步。擁有富爸爸科恩（Steve Cohen）坐鎮的大都會，預計將投下大量銀彈搶奪大谷翔平。給予充分自主權或許也是大谷和經紀人巴雷羅（Nez Balelo）所考慮的要素。

考慮明年球季不會登板，《FOX Sports》推測大谷翔平可能更趨近於簽下短約，例如3年2億美元（約新台幣62億）、附帶球員選擇權的合約，以便再次挑戰史無前例的超級合約，甚至建議大谷翔平選擇能讓他擊出更多全壘打的主場，盡情展現在打擊上面的天賦。

由於大谷翔平受傷，很多球隊可能也會試著搶下他，如果是3年2億美元，不僅是外界公認的強力競爭者道奇、洋基或是大都會，在預算方面沒有這麼高的小市場球隊都有機會，「實際上，幾乎任何地方都可能是大谷翔平的落腳點。」