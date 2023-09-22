台南市刑事警察大隊為展現打擊毒品犯罪之決心，於「安居緝毒專案」期間偵辦大麻販毒集團，經報請雲林地檢黃煥軒檢察官指揮偵辦，由南市刑大偵四隊、偵六隊及臺南憲兵隊共組專案小組，於日前查獲呂姓藥頭等3人，查獲大麻種子、餅乾等毒品，詢後依毒品危害防制條例移送偵辦。

警方表示，專案小組於9月19日起，持雲林地方法院以及檢察署核發之搜索票及拘票，兵分多路前往雲林、高雄等地實施拘提搜索，查獲呂姓藥頭及林姓、蔡姓藥腳等3人，並查扣大麻種子2包、大麻餅乾2包、iPhone智慧型手機1支、偽裝電子磅秤1台，大麻1罐、毒品吸食器1組、大麻油1罐等證物，全案詢後依毒品危害防制條例罪嫌移送臺灣雲林地方檢察署偵辦，並持續擴大追查毒品來源及下游藥腳。

台南市警察局重申「斷絕毒品供應鏈」是不間斷的工作，為貫徹掃蕩毒品決心，除加強查緝各類供毒藥頭外，並將販賣大麻及新興毒品列為重點打擊目標，以壓制大麻及混合式毒品咖啡包濫用，危害學生及未成年族群，給民眾安心之生活環境，同時呼籲民眾如有發現住處周遭有可疑或不法情事，請立即向警察機關檢舉，以共同維護社區安全。

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