陸軍十軍團的鍾姓職業軍人，於2021年間因忘了通知相關人召開裝備檢查相關會議，竟偽造會議紀錄與簽到簿，偽簽連長與同袍9人姓名因而被檢舉，一審認為他藐視軍紀應重判但考量鍾犯後態度良好，事發後提前退伍付出代價，依偽造文書罪判刑1年2月，緩刑3年，須支付公庫5萬元，接受法治教育課程2場。

判決書指出，鍾男當時為陸軍十軍團第五地區支援指揮部，擔任後勤中士，負責該部隊的裝備妥善率、裝備保養與需用品的申請，屬於職業軍人，當天他未通知部隊主官，召開2021年11月的「主管裝備檢查申撥補管制會議」，擔心被發現後列為缺失，竟私下偽造會議時序表、會議紀錄與簽到簿等資料。

判決書指出，該部隊2021年11月召開「主管裝備檢查申撥補管制會議」，上級預計於2021年12月進行督導，鍾姓中士相當緊張，於是趁機盜蓋連長的印章，偽簽連長等9名軍士官兵簽名，偽造會議紀錄與簽到簿，以便應付上級督導，結果被同袍發現，急向連長檢舉並轉交憲兵調查，並移送偵辦。

一審法官認為，鍾男因一時工作上疏失，不思以正當方式處理公文流程，視嚴謹軍紀於無物，本應從重量刑但考量鍾坦承犯行，擔心被發現後列為缺失、失慮觸法，犯後有悔意，且事後因本案提前退伍，已付出相當代價，依偽造文書罪判刑1年2月，宣告緩刑3年，須支付公庫5萬元，接受法治教育課程2場，可上訴。