立法院今新會期開議，行政院長陳建仁赴立院提出專案進口雞蛋專案報告。陳建仁下午備詢時強調，自己認錯道歉，是為了整個執行中有一些失誤，完全沒有政治考量，「不要相信馬路消息」。

賴士葆質詢時指出，前農業部長陳吉仲道歉不認錯，陳說自己進口政策對的，沒有人反對進口政策，但是底下太多問題，包括獨厚超思、洗產地等，他詢問陳建仁，是否跟陳吉仲態度一樣，只道歉不認錯？

陳建仁強調，專案進口政策中確實有達到政策目標，作業執行有瑕疵，這部分有錯誤，這錯誤應該改正，所以有向委員報告精進作為，「當然是有錯誤嘛。」

賴士葆說，陳吉仲是「道歉不認錯」，陳建仁是「道歉且認錯」，陳建仁重申，剛才講的錯誤就是整個執行中，承辦同仁發生解釋條文錯誤，確實是有錯，他承認錯誤。賴說陳是衷心誠懇道歉，這樣講持平吧？陳回「持平」。

賴士葆說，外界不斷質疑，陳吉仲、陳建仁道歉，牽涉政治鬥爭問題？替行政院副院長鄭文燦背黑鍋？陳建仁指出，沒有這回事，鄭文燦召集跨部會會議協調，陳吉仲也全力以赴，請畜牧司、中央畜產會採購雞蛋，他們都是盡心盡力 。

賴士葆酸說，陳建仁也是盡心盡力，就是為了賴清德，現在「蛋」飛狗跳，大家怕影響賴清德所以道歉，陳建仁道歉也是為了賴清德。

陳建仁表示，進口蛋是為了讓民眾有充足供應，讓民眾享受平價的雞蛋，並讓蛋農收入被保障。至於道歉沒有賴清德考量？他說，自己道歉是為了整個執行中有一些失誤，所以道歉認錯，但是完全沒有政治考量。

賴士葆再度追問，外界解讀陳建仁心不甘情不願，只是為了政治道歉？陳建仁強調，那是錯誤的，「不要相信馬路消息，完全沒有政治考量」。