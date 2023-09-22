國民黨總統參選人侯友宜結束8天訪美行程返台，民進黨批「失言、失態、失分」，並質疑其訪美究竟定調為選務行程，還是市政公務，新北市政府今批，民進黨無視農業部「混蛋事件」，卻忙著攻擊新北市長侯友宜合法的請假。

新北市府副發言人羅婉庭今回應，執政黨不只帶頭「混蛋」，還漠視食安、轉移焦點，將合規定且合乎工作權益的首長請假事宜，抹黑成荒廢市政，民進黨才是徹底躺平、荒廢國政。

羅婉庭指出，民進黨失職造成全國陷入食安恐慌，卻將選舉看得比國人健康更重要，一手遮掩護航，一手造謠攻擊異己，荒腔走板的程度令人難以置信；中央部會不只讓人民無法安心吃蛋，還上梁不正下梁歪，要求業者違法洗產地、偽造標示，棄民生問題不顧，卻動員全黨攻擊抹黑侯友宜訪美之事，不分是非黑白的邏輯讓人百思不得其解。

羅婉庭指出，秘書處長饒慶鈺已多次強調其依請假規定，完成請假及指派代理人等相關程序，且休假期間所從事活動屬個人隱私，外界應予以尊重。民進黨發言人卻一再跳針式借題發揮，盼中央停止失能，儘早校正回歸。