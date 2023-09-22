韓國晶片雙雄三星電子與SK海力士，去年得到美國核准，可以出口至中國大陸的美國晶片生產設備。不過，一年的豁免期很快將於10月就要到期，韓國工業部也急於向美國商務部喊話。三星電子股價下跌0.15%，但SK海力士尾盤急拉，收漲0.69%。

分析師認為，聯準會鷹派強硬的態度以及美國的高利率，都給韓國股市帶來壓力。不過，日本央行決定維持目前超寬鬆貨幣政策，加上中國大陸股市強勁表現，韓國權值類股反彈下，韓股跌勢才可縮小。

韓元兌一美元在1336.8價位附近，韓元升值2.9元。