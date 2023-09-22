韓國晶片雙雄三星電子與SK海力士，去年得到美國核准，可以出口至中國大陸的美國晶片生產設備。不過，一年的豁免期很快將於10月就要到期，韓國工業部也急於向美國商務部喊話。三星電子股價下跌0.15%，但SK海力士尾盤急拉，收漲0.69%。
分析師認為，聯準會鷹派強硬的態度以及美國的高利率，都給韓國股市帶來壓力。不過，日本央行決定維持目前超寬鬆貨幣政策，加上中國大陸股市強勁表現，韓國權值類股反彈下，韓股跌勢才可縮小。
韓元兌一美元在1336.8價位附近，韓元升值2.9元。
疲弱的韓股開低後，一度跌至最低2,486.14點，後來在大型類股拉抬下，大盤又收復2500整數關卡，最後收在2,508.13點，跌6.84點或0.27%。另外，韓元走升，外資賣超1269億韓元。
韓國晶片雙雄三星電子與SK海力士，去年得到美國核准，可以出口至中國大陸的美國晶片生產設備。不過，一年的豁免期很快將於10月就要到期，韓國工業部也急於向美國商務部喊話。三星電子股價下跌0.15%，但SK海力士尾盤急拉，收漲0.69%。
分析師認為，聯準會鷹派強硬的態度以及美國的高利率，都給韓國股市帶來壓力。不過，日本央行決定維持目前超寬鬆貨幣政策，加上中國大陸股市強勁表現，韓國權值類股反彈下，韓股跌勢才可縮小。
韓元兌一美元在1336.8價位附近，韓元升值2.9元。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。