婦開賓士違停囂張嗆警「臭要飯」 動腳踹警後下場慘了

台中市北區永興街與美德街口21日晚間違停1輛黑色賓士，警方舉發時，駕駛60歲馬姓女子不但拒絕配合，一度情緒失控怒嗆警方「臭要飯」，甚至腳踹襲警，致2名員警手腳多處擦挫傷，幸治療後無礙；警方將馬女壓制逮捕，依妨害公務罪嫌移送台中地檢署偵辦。

台中市警察局第二分局永興派出所警員謝承諺、邱俊凱21日晚間接獲值班派遣，前往美德街處理違規停車案件，2人於18時55分許抵達，發現1部黑色賓士違停於永興街與美德街口交叉路口處。2名員警正欲上前逕行舉發時，馬女突然出現，未多理會警方就欲駕車離去。

60歲馬姓女子21日晚間開賓士違停遭警方開單，不但拒絕配合，一度情緒失控怒嗆警方「臭要飯」甚至腳踹襲警，最終依妨害公務罪嫌移送台中地檢署偵辦。（民眾提供／潘虹恩台中傳真）

2名員警現場要求馬女出示證件以完成告發程序，但馬女拒絕配合更囂張大嗆員警「你直接開啊！」、「什麼東西啊」，還想直接駕車離去，險些衝撞員警，又經員警制止後，馬女一度情緒失控，多次以「他媽的」、「你們這群跟他媽的臭要飯一樣」等字眼辱罵員警，員警多次警告制止無效。

員警依法逮捕馬女並告知其相關權利，最終將馬女以妨害公務現行犯逮捕並帶返派出所偵辦。但過程中，馬女不斷抗拒並以腳踹方式攻擊員警，造成2名員警手腳多處擦挫傷，幸前往國軍醫院中清分院包紮後已無大礙。

警方表示，全案訊後依妨害公務罪嫌移送台中地檢署偵辦；另，違反《道路交通管理處罰條例》部分，依「交叉路口十公尺內臨時停車」及「不服稽查取締」等罪嫌進行告發。中警二分局呼籲，暴力無法解決問題，警察對於維護社會秩序責無旁貸，將針對脫序行為強勢執法，絕不容許不法行為危害社會秩序，依法究辦嚴懲，以維護市民安全為先。