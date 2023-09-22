巴西進口蛋品食安疑慮持續延燒，國民黨立委參選人、台北市議員游淑慧21日揭露，國內蛋品大廠「勤億蛋品」購買了多達600萬顆巴西蛋，日前還聲稱雞蛋來源百分百是國產蛋，引發社會議論。而

勤億在21日晚間也悄悄將「百分之百國產蛋」的聲明撤下，22日再度發表聲明表示「本公司收購的所有巴西蛋已全數製成冷凍液蛋並儲存在庫」，並強調「僅作為日後採購全球蛋源的前期品質測試，未挪作他用」，也讓游淑慧直言「對不起，我真心不相信幾百萬顆蛋買來放、買來測試。」

勤億蛋品於21日晚間下架「百分之百國產蛋」的聲明後，22日兩度發表聲明，除了聲稱當初是因應農業部要求，向中央畜產會收購12005箱巴西蛋品與400桶冷凍液蛋，另有4680箱受中央畜產會委託加工，製成冷凍液蛋，並依需求交付。勤億表示，所有收購來的巴西蛋都製成冷凍液蛋並儲存在庫，做為公司內部對於日後採購全球蛋源的前期品質測試，並未挪作他用。

勤億強調，今年3-5月國內因雞蛋量嚴重供應不足，農業部為滿足市場消費者需求，因此配合政策接受來自美國、泰國、菲律賓、土耳其等國專案進口雞蛋，所有蛋品經標準洗選作業後，出貨至國內各通路，包装皆清楚標示來源國家，並符合食安法規。

不過游淑慧則質疑，她不相信幾百萬顆的巴西蛋，僅是「買來放、買來測試」。游淑慧說，勤億蛋品6月購入了838080顆巴西蛋，7月購入3483720顆，8月購入了1010880顆，9月購入673920顆。如果是做前期品質測試為何要月月購？還購入這麼大量？

「更何況嘉義市衛生局20日曾到勤億蛋品嘉義加工廠查核。發現勤億3月至5月從菲律賓、土耳其、美國和泰國共進口200多萬顆殼蛋，全做成洗選蛋售出。」游淑慧說，200萬顆蛋就是20萬盒，請問當時勤億有標示清楚嗎？宣稱雞蛋來源百分百是國產蛋，顯然不實。

游淑慧強調，這次進口巴西蛋之亂，最大的責任就在農業部跟畜產會，可以理解業者其實很無辜，但是買了就買了，用了就用了，還是希望業者能誠實告知蛋的流向。