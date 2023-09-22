近日進口雞蛋傳出多起爭議，更傳出還有更多的進口蛋要進口，農業部坦言，對此加以說明，為了維持基本的雞蛋安全庫存量，並因應秋冬可能出現的禽流感疫情，因此專案進口雞蛋須維持一定的數量，9月目前已自來源國離港正在海運中，尚未入關的共約96萬多顆，其中源自澳洲約佔2／3，泰國約1／3，後續仍須經報關及檢疫等完備相關程序。

農業部表示，執行專案進口雞蛋搭配滾動安全庫存，是為了確保消費者糧食安全，同時不讓進口雞蛋打亂國內雞蛋供應的市場秩序，以保障蛋農生計，讓全民買得到蛋、吃的到蛋，以達到政策效益。

農業部指出，因此為了維持最低水位的安全庫存，專案進口部分規劃到年底每個月大約進口160萬到180萬顆，並視國內產量狀況滾動調整進口量。而經查，9月目前已自來源國離港正在海運中，尚未入關的共約96萬多顆，其中源自澳洲約佔2／3，泰國約1／3，後續仍須經報關及檢疫等完備相關程序。