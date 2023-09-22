桃園總價千萬內台鐵站點，中壢車站、桃園車站及內壢車站交易最火熱！永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，最熱門的兩站，中壢站、桃園站屬於台鐵大站。中壢車站距離北市中心約40-50分鐘左右，火車班次密集，將來機場捷運線延伸至中壢站，連接高鐵、機場，大幅增添聯外的便利性。

而從桃園車站搭自強號，不到半小時就能抵達台北車站，且未來還有捷運綠線及棕線，桃園交通網路會更加完善。兩站點未來皆有捷運加持發展可期，單價約落在24-25萬之間。內壢車站則是串連桃園車站及中壢車站的樞紐，雖然不在捷運線規畫內，不過還是有不少公車路線經過，每坪房價又比桃園和中壢站便宜約4到5萬。這些站點房價較北市親民，同樣預算內可購得的室內空間更大，因此深受許多購屋民眾的喜愛。

基隆市海科館站、基隆站及三坑站三個火車站周遭的房屋，只要500萬元就有機會入手，也造就周遭房市的熱絡。新北市的板橋、汐止還有1千萬內的台鐵站點，就是浮洲車站及五堵車站。

陳金萍指出，近期TPASS交通月票方案上路，對台鐵通勤族為一大利多，也有望帶動新北、桃園、基隆等北北基桃蛋白區域中台鐵車站周遭房市的熱絡。陳金萍也提醒，鄰近車站固然方便，但各地區居住環境條件各有不同，消費者在購屋時，務必根據自身需求，挑選最適合自己的房屋。