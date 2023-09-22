警消合力將昏迷的李姓男子從一堆回收物中救出送醫。南投縣政府提供

南投縣1名男子日前上班時間未到班，家屬連繫不到人報警，消防局獲報前往男子住處找尋，破門進屋赫然發現男子昏倒在家中垃圾堆中，消防人員穿越障礙終將男子送醫，才發現男子是腦出血昏迷，幸好及時就醫搶回一命。

南投縣政府消防局第三分隊表示，竹山分隊是在18日晚間約6點多接獲家屬報案，指稱住在竹山鎮的55歲李男早上未前往上班，也聯繫不上，深怕在家發生意外，請求協助，竹山分隊接獲報案後立即出動救護車及器材車前往搶救。

消防局指出，因呼叫與按電鈴屋內都無人回應，救護員就會同里長及轄區員警同意後破門入內搜索，一進門被屋內外堆滿各式回收物及雜物嚇到，救護員形容「宛如小型資源回收廠、小垃圾山，走路就很困難，更何況救人！」

警消人員費了一番工夫穿越層層回收物障礙，才終於在2樓發現男子就在垃圾堆中不省人事，救護人員立即將該病患搬運下樓緊急送醫急救。

收治李男的竹山秀傳醫院表示，該男子到院檢查發現疑因腦出血導致昏迷，因出血量不大，目前收治加護病房觀察治療中。

由於家人反映李男平時就有囤物的習慣，這次更是直接昏迷在自己屯物的回物物堆中，害救護人員光找人就花了平時約3倍時間，幸好最後有幸運找到人及時送醫搶回一命。

竹山消防隊表示，堆置雜物如遇延燒火勢會導致火勢迅速擴大，如堆放在梯間或逃生通道則會影響逃生，增加火災或救護等救援困難，以此案例特別呼籲民眾家中應避免堆積雜物，避免衍生不必要的危險。