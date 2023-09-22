自小客不明原因撞上停在路邊的曳引車，車身傾斜30度卡在曳引車後方，動彈不得。（圖／警方提供）

自小客不明原因撞上停在路邊的曳引車，車身傾斜30度卡在曳引車後方，動彈不得。（圖／警方提供）

自小客不明原因撞上停在路邊的曳引車，車身傾斜30度卡在曳引車後方，動彈不得。（圖／警方提供）

今（22）日下午14時許，台北市文山區羅斯福路6段發生一起離奇車禍，1名馬姓女駕駛銀色自小客不明原因撞上停在路邊的曳引車，車身傾斜30度卡在曳引車後方，動彈不得，現場是羅斯福路六段及景文街交叉口，這起事故也造成交通壅塞。

警方表示，今日下午14時許，由於現場進行道路施工，曳引車載運工程車至現場卸下後，車子還停在路邊，銀色自小客駕駛疑未注意前方路況，直接開上曳引車後前輪掉落，當場卡住，警方獲報到場，雙方無人受傷，經觀察無酒容酒味，警方依規定受理，除了疏導交通為還要釐清事故原因。