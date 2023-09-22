1名60歲有心臟病史的工人今（22）日下午1時，在汐止區南陽街、福德一路清除下水道時，突然身體不適，倒地昏迷，同事發現他已無生命徵象，立刻打電話報警，男子被送往汐止國泰醫院醫急救，目前仍在搶救中。

據了解，工人正在南陽街、福德一路清除下水道塵砂石，現場工人指稱，施工前下水道先灌入空氣，確保氧氣充足，但昏迷的工人有裝心臟支架，疑為身體不適，導致意外昏迷。

警消指出，接觸患者時已呈現OHCA，緊急送往醫院搶救，目前仍在手術中，事發原因仍有待調查。