海巡署加強執行「秋節前夕擴大威力掃蕩」任務，針對轄區治安死角實施岸際巡查。(圖／海巡署提供)

海巡署加強執行「秋節前夕擴大威力掃蕩」任務，針對轄區治安死角實施岸際巡查。(圖／海巡署提供)

海巡署執行威力掃蕩，依任務及地區特性，已動員5艇、14車及65人次，維護民眾安全。(圖／海巡署提供)

中秋佳節將至，為維護金門地區海域及海岸之安全、海巡署第十二(金門)巡防區指揮部統合金門地區之岸巡隊、海巡隊及查緝隊等單位，近日起加強執行「秋節前夕擴大威力掃蕩」任務，針對轄區治安死角實施岸際巡查及加強重點海域巡弋，宣示海巡署打擊犯罪之決心，讓國人安心歡度佳節。

海巡署指出，近期執行威力掃蕩依任務及地區特性，已動員5艇、14車及65人次，針對所轄金門、烈嶼及烏坵等離島岸際及周遭海域實施擴大威力掃蕩，共計驅離8艘越界作業中國漁船；另全面清查轄區空屋、貨櫃、下水道、灘岸、防風林及治安死角等重點區域，展現執法能量，全力維護民眾安全及海域治安。

金門巡防區指揮部也表示，為防範有心人士藉秋節連假期間，伺機從事走私農漁畜產品、煙、酒或動物活體入境以牟取暴利，危害國人身體健康及經濟秩序，藉由近期威力掃蕩行動，展現海巡署執法能量及查緝無假期之決心，有效嚇阻不法情事。

海巡署也呼籲民眾，如有發現走私、偷渡等不法行為或需要任何協助，可撥打118海巡專線通報，該署將立即派員處置，以確保人民生命財產之安全。