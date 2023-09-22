有民眾在臉書社團爆料，一名年約80歲的婦人於18日晚間離開鶯歌運動中心時，因運動中心後方停車場無任何照明設備，導致踩空摔傷及右髖部挫傷，因年事已高，目前行動困難只能在家休養，但事發多日，運動中心一通問候電話都沒有，打給櫃檯得到的答案是主管這兩天放假，詳情也不是很清楚，讓她十分氣憤。

新北市議員蘇泓欽表示，雖然運動中心為外包廠商，但是公共安全市府責無旁貸，已經要求相關局處儘速改善，避免後續再有類似情況發生。新北市政府體育處說明，會勘後將立即改善，並要求運動中心協助醫療保險給付。