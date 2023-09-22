德國政府出於安全考量，打算從2026年起禁止電信商在5G網絡中使用華為和中興的設備，此舉再度讓德國與大陸關係陷入緊張。對此，大陸駐德國大使館撂狠話表示，「中方不會袖手旁觀」。

路透報導，大陸駐德國大使館回應稱，如果德國政府真的決定朝這個方向前進，在無法證明大陸產品對德國構成安全威脅的情形下，「我們不會袖手旁觀」。

大陸使館表示，華為、中興長期以來在德國營運都符合德國法律。若德方不合理的排斥中國企業，不僅違反公平競爭原則，也同時傷害了中國和德國的企業。

消息人士指出，德國已設計一項逐步淘汰計畫，要求電信營運商於2026年之前，在5G核心網路摒棄大陸供應商的關鍵零組件。

包括德意志電信、沃達豐（Vodafone）等必須於2026年10月1日之前，在其RAN和傳輸網路中，將大陸零組件比重降至25%。

華為對此回應，批評德國相關做法是將網絡安全純粹政治化，對德國數位轉型造成衝擊，並大幅增加網路營運商的建設和營運成本。

大陸外交部發言人毛寧表示，中方一貫反對任何國家將經貿科技問題政治化，各國都應為各國的企業提供一個公平非歧視、透明的營商環境。