基泰建設「基泰大直」建案施工造成鄰房坍塌毀損案，檢廉繼上周向基泰建設調閱起造及監測資料等建案資料、約談承造商福益營造工地主任、基泰建設副理2名證人後，今天首度搜索基泰建設，並以公共危險罪嫌疑人身分約談基泰派駐於建案工地的邱姓2名工地現場負責人，並傳喚數名證人查證，廉政署訊後移送台北地檢署複訊。

據了解，檢廉在本月12日向基泰建設調閱起造及監測資料等建案資料，過程並不順利，翌日再以證人身分約談承造商福益營造工地主任、基泰建設副理2人後請回。

據了解，檢廉根據2人證詞，另比對告發人台北市議員王世堅提供的建案監測資料後，今天首度鎖定基泰發動搜索。

本月初，基泰建設「基泰大直」建案施工造成鄰房坍塌毀損，由於當地住戶因基泰動工造成大門扭曲、牆壁龜裂、漏水等諸多問題，早自半年多前就向北市府陳情，北市都市發展局卻於7月6日回覆「會勘標的無危害公共安全之虞、建築工程得繼續施工、本局不予列管」，引發議論。

因此檢廉決定，將分頭查明官員行政及刑事責任，其中北市政風處針對官員是否涉及行政疏失，有無行政責任進行調查，北檢及廉政署則查明公務員是否涉有瀆職、圖利情事。

台北市議員王世堅告發指控，基泰建設委託儀大工程顧問公司，於7月26日提供給北市都發局的監測報告，該報告顯示，事發前44天，部分監測儀器已超出警戒值。

王世堅表示，該報告監測的項目分別有地面沉陷點、建物沉陷點、建物傾斜、壁體內傾度管、支撐應變計、鋼筋計、中間柱隆起點、電子式水位計等8大項；其中位於大直街94巷3弄的監測點「SM11」，在塌陷前44天，數值已達58.5，遠超過正常警戒值16，而監測點「SB2」的建物，沉陷值也達到27.7，他認為工地早該停止施工，基泰跟北市府卻視若無睹。