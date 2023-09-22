鑫傳表示，隨著國際大型OTT平台的興起，消費者可以在家觀看來自世界各地的原創節目、熱門電影和影集；因此，電視頻道商和節目製作人必須製作更優質的作品才得以吸引觀眾的注意力。台數科2020年投資LINE TV18.8％股權，成為最大股東，不僅提供直播服務，還在節目製作方面有著多元的發展。

鑫傳2021年與LINE TODAY合製優質節目，獲得投資、授權金或廣告分潤。例如，鑫傳所製作的中投雲嘉南地方新聞、在地文化與多元關懷節目，不僅在既有的有線電視平台播出外，也同步於LINE TODAY、LINE TV播出，擴大觀眾觸及、點閱率。

由於擁有台數科集團的豐厚資源，鑫傳不論是在結合網路與實體的冠軍電視台與冠軍夢想台時段出租、歌唱節目，或是雙向機上盒、直播節目、mini EPG電子節目表廣告，以及美麗人生購物台的電視購物和電商購物，都能獲得有效的垂直與平行整合。

該公司2020年到2022年營收分別為3.45億元、3.71億元及1.93億元，稅後淨利為1.25億元、1.08億元及1.18億元，每股盈餘5.2元、4.51元及4.91元；今年上半年營收1.93億元，稅後淨利0.49億元，每股盈餘2.04元。

2022年營收中，廣告業務占比54％、節目製作占比22％、購物占比24％，今年上半年廣告業務占比46.5％，節目製作收入23％、產品銷售30.1％，毛利率部分，廣告業務68％、節目製作60％、商品銷售79％。上半年非廣告業務超越廣告業務，主要廣告業務一向穩定，但今年選舉年，選舉效應還沒顯現，而電視購物仍是成長最快市場，接受度也佳，維持高成長態勢。

鑫傳董事長廖紫岑表示，未來節目方面，公司將強化企業形象短影音、節目製作朝IP產權發展、新聞節目製作朝向全國台布局等三大構面發展；電視購物部分也將結合電商平台、自有品牌、APP等面向擴大銷售廣度及深度；廣告部分更將提升數位廣告的營收比重。藉由整合電商、內容和頻道三方資源的優勢，打造完整的媒體生態系。