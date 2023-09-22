因應平台技術不斷演進的同時，十銓持續開發並精進記憶體的多元可能性，T-CREATE亦同步推出高頻率大容量的產品規格，滿足不同領域專業創作者需求，全球首波將推出DDR5 6800 4x16GB及DDR5 6800 8x16GB的套裝供消費者選擇，於十月在台灣與北美上架販售。

T-CREATE MASTER DDR5 OC R-DIMM採用一體式孔洞散熱設計及高導熱係數的導熱矽膠，能立即提高散熱效果，而On-Die ECC功能及ECC等功能，讓系統運行更穩定，提供卓越效能。

T-CREATE MASTER DDR5 OC R-DIMM是具備超頻性的ECC Registered DIMM記憶體，有6000MHz、6400MHz、6800MHz三種頻率規格，搭配工作站主機板最高可達384GB海量容量，讓專業創作者能快速完成各類工作，享受大容量帶來的創作彈性，除了具有On-Die ECC功能可校正DRAM晶片內的位元錯誤，更支援可校正晶片外部錯誤並修正資料損毀的ECC功能，讓系統穩定運行，創作更安心。

T-CREATE MASTER DDR5 OC R-DIMM記憶體搭配W790系列工作站主機板專為創意專業人士、開發人員和工程師量身打造，再加上最新Intel Xeon處理器的強大效能，帶來極致性能表現與超凡穩定性，勝任內容創作、繪圖渲染或高階工作站等各種高負載運算使用。