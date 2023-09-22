彰檢檢察長張曉雯（左三）與高檢署臺中檢察分署檢察長林錦村（中）期盼民眾勇於檢舉賄選等不法。（彰檢提供／孫英哲彰化傳真）

也太呆萌！彰化地檢署今天舉辦「全民反賄選彰化總動員」活動，請來該署最萌反賄大使「歐熊」搭乘嬰兒車改裝的反賄宣傳車出場，象徵巡邏查賄，咬出不法。彰檢表示，查賄已展開，檢舉獎金為5萬至2000萬元，歡迎民眾勇於檢舉，杜絕賄選歪風。

第 16 任總統副總統及第 11 屆立法委員選舉將於年 1月 13 日舉行，為落實反賄選宣導並宣示查察賄選之決心，彰檢今天舉辦「全民反賄選彰化總動員」活動，臉書同步直播，並於會後接續與警、調、廉、移等選舉查察團隊共同召開選舉查察期前策略第2次會議。

彰檢播放自製的「查賄成果實錄」及彰化縣僑信國小同學拍攝的反賄選短影音，並發布最萌反賄大使「歐熊」製作的梗圖，還請到「歐熊」本尊搭乘反賄宣傳車出場，為活動掀起高潮。

「歐熊」是彰檢同仁飼養的法鬥寵物犬，牠以反賄大使的身分亮相，專注的眼神搭配堅守崗位執行任務的模樣非常逗趣吸睛。

彰檢同步發表該署自製的「查賄就是最好的反賄選」影片，透過實體及網路等多元形式播放，激發民眾拒絕賄選以及共同防制妨害選舉之決心，最後由彰化「檢警調廉移選舉查察團隊」進行打擊賄選儀式，象徵發揮團隊合作精神，全力打擊「賄選、暴力、假訊息、賭盤、境外勢力」等妨害選舉的不法情事。

「強力查賄就是最好的反賄宣導！」彰檢檢察長張曉雯表示，該署在五合一選舉的查賄成果實錄，包含起訴賄選52人、一審判決有罪41人、經法院判決當選無效者7人，並已發出162萬5千元檢舉獎金，期盼民眾拒絕賄選，並勇於檢舉不法。

高檢署臺中檢察分署檢察長林錦村指出，今年選舉查察賄選工作包含「積極查賄」及「全力反賄」兩個面向，民眾檢舉賄選有「賺獎金、會保密、做功德」等三大好處，既能賺獎金、身分保密，還能將不法買票賣票之人繩之以法，讓乾淨清白的人當選。