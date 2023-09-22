新竹市和平路20巷建案旁道路21日發生下陷，造成周邊居民人心惶惶，有居民說一直聞到瓦斯味，擔心爆炸，晚上根本不敢休息；市府都發處表示，已召集建築工地災害檢查小組勘查，本案已要求承造人立即停工，也請建商務必完成安全性措施，改善完成後，經4大工會會勘無虞，始得復工。

和平路20巷一處建案旁，21日下午發生路面下陷，新竹市長高虹安第一時間也與相關局處趕赴現場了解。市府初步研判，現場工地依規有施打預壘樁及擋水樁，疑似為基地內側開挖後，造成基地外側道路內部土壤位移，連帶造成自來水管線破裂，沖刷土壤泥沙後再造成地層下陷、瓦斯管線破裂。

住在附近的居民表示，昨晚一直聞到瓦斯味，擔心爆炸怎麼辦，煩惱到晚上根本不敢休息，居民也抱怨說偵測是等到出事，就已經太遲了，認為應事先預防，而非放任路面持續下陷。

市府表示，除開罰及勒令業者停工外，今也請自來水公司到現場評估重新更換管線，同時請大地及建築和地質技師到現場監測，並加裝傾斜儀器，可做24小時的監測，如果路面持續傾斜就會發出聲響，若住戶認為有需要加裝傾斜儀，市府也會協助安裝，確保安全。

市府都發處建築管理科長陳又嘉表示，市府21日接獲通報後，立即已召集新竹市建築工地災害檢查小組至現場勘查，也請建商務必完成安全性措施，包括道路回填、地下第2層的支撐等，本案因違反《建築法》第63條之規定，已勒令承造人立即停工，後續基地改善完成後，經4大工會會勘無虞，始得復工。