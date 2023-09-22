由標準普爾全球（S&P Global）所編撰的HCOB歐元區綜合PMI（採購經理人指數）初值，從8月來到33個月低點46.7，升至9月47.1。雖然還是低於景氣分水嶺50大關，但超乎市場預估值46.5。

另外，歐元區服務業PMI從47.9小升至48.4，但今年已連續第2個月低於50。專家學者認為，歐元區服務業的PMI看起來很不妙，本季經濟可能會萎縮0.4%。同樣地，製造業的接單情況還是進一步在惡化，指數從43.5小降至43.4。