中華男排22日在杭州亞運12強交叉賽，最後以22、22、21比25輸給印度，確定落到第7到12名賽，「黑狗」陳建禎賽後表示，今天場上狀況太多，也沒辦法及時修正，才會輸掉比賽，至於杭州亞運是否將是他最後一次出征亞運，他笑著回答，「3年後我就36歲，那就太老了！」

「所以我只能說我不知道，」今天攻下全隊次高7分的陳建禎表示，「主要還是要看我接下來是否還有球打，儘管一周後我就要回日本報到了，現在除了仍對擔任國手仍有期待，卻也有考慮改當助理教練，最近我在場上也有試著帶，但跟當球員狀況不一樣。」

陳建禎從2010年開始出任中華男排國手，除了曾拿2013年天津東亞運金牌，也在上屆雅加達亞運銅牌陣容之一，目前他在日本排球二級聯賽的北海道隊打球，只是他也坦承，自己的球員生涯恐怕剩下不多了，「畢竟總有一天要朝著教練的路邁進。」

對於這屆亞運中華男籃表現，陳建禎語重心長表示，「感覺跟教練之間沒有真正達成共識，也需要更多時間累積經驗。我想現在中華隊跟以前相比，差最多的就是競爭力吧，我完全沒有感受到後面年輕球員的企圖心，他們也幾乎都沒有面對過從替補上場的威脅。」