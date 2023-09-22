女星琳妲（本名：林羿禎）目前是中華職棒樂天桃猿啦啦隊「Rakuten Girls」成員，也是知名網紅團體「WACKYBOYS反骨男孩」第一位女團員，不僅是啦啦隊女神更是第一代反骨女神，年紀輕輕就有許多副業，生意做得相當不錯，很有商業頭腦；近日琳妲飛到長灘島旅遊，在當地玩太嗨的她喝到坐輪椅。

琳妲日前和酷炫、柔柔與老闆一起出國，順便慶祝柔柔生日，她表示有一晚在長灘島的夜店喝了5杯長島冰茶，隔天起床後直接宿醉，頭非常暈，讓她直呼「我現在快死掉了」，琳妲表示完全斷片，只記得大家都找她喝酒，到車上與酷炫碰面後才知道他們昨晚都醉倒，需要坐輪椅才能回飯店，酷炫透露他就算醉倒也有拍片，「我很屌而且我是有點沒意識的拍」，讓琳妲誇讚「你是專業的Youtuber耶」，兩人翻影片回憶，發現前面還有聊心事，後面琳妲徹底嗨起來，她自虧「我後面ㄎㄧㄤ掉了啊」。

（來源／影片取自琳妲是0蛋 YouTube，如遭刪除請見諒。）

後面琳妲醉到需要友人攙扶，腳步蹣跚，後來旁人找輪椅推她，上樓還是靠當地人幫忙公主抱才回到房間，不過吃完冰後她宿醉就醒了。許多網友表示：「宿醉隔天再喝一杯酒就不會那麼難受」、「喝太醉了」、「琳妲妳喝太多了」、「不用去夜店喝酒～只要看完這部片也能達到頭暈的效果！」

琳妲醉到坐輪椅。（圖／琳妲是0蛋YouTube）

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