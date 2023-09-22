立法院今天開議，負責協調穩定蛋價的行政院副院長鄭文燦未出席，遭立委王鴻薇酸「有鏡頭文燦搶，有責任文燦閃」。鄭文燦今天下午到台中參加全國漁民節頒獎典禮受訪指出，是依慣例而行，自己對立委的質詢建議會清楚地去了解。

進口蛋爭議持續延燒，日前爆出農業部畜產會下指導棋，要求業者將進口蛋製成液蛋後標示為產地台灣，引發軒然大波，今天衛福部長薛瑞元又指出，「誰標的就罰誰」。鄭文燦今天對此事並未正面回應，僅表示，中央畜產會工作人員執行過程中，對食安規範了解不夠，造成加工業者誤標的情況，7月就做更正，針對錯誤要檢討、追究責任。

鄭文燦指出，今年2月國內雞蛋的供應產生巨大缺口，每天大約短缺200萬到300萬顆，當時產地批發價格從每箱從1000元飆漲到1200元，黑市價格甚至高達1800元。

鄭文燦說，再加上國內因為禽流感，在養蛋雞數量從3500萬到3050萬隻，市場缺口如何補足、在養蛋雞如何增加？當時奉院長指示召開協調會，希望建立一套機制，讓雞蛋供應可以平穩，考慮到進口策略，5％就要預警、10％就要進口，提供國人平價雞蛋，讓產銷可以恢復正常。若當時不採取進口策略，雞蛋一顆會超過9元甚至更高，因此請各部會規畫進口策略。

鄭文燦強調，這次進口雞蛋衍生出食安討論，造成許多人非常不放心，行政團隊必須深深致歉，針對產地標示、進口效期應該有明確規定。未來針對進口蛋的食安規範應該要嚴謹明確，冷鏈保存也必須讓大家放心，因此陳建仁院長指示精進方案，讓台灣有完整的雞蛋供應策略。