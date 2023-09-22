台灣風光發電最高已達近800萬瓩，佔比超過32％(指容量，非發電量)，對電力系統產生新挑戰，台電去年底與與英國創新能源技術公司（RTL）展開5年「電力系統即時慣量量測計畫」。目前已於北中南10場域佈建即時頻率變化率測量系統，預計明年結合新儲能案場上線開始實測。一旦電力系統即時監測能力提升，將可進一步減少停電機率，即使發生也能縮小影響範圍與時間。

今(22)日經濟部能源局與英國在台辦事處於台北國際會議中心合辦「第18屆台英再生能源交流會議」，針對離岸風電運維、氫能及碳捕集與封存及智慧電網等議題進行交流，英國對台貿易特使福克納勳爵率領英國10家再生能源企業參與，現場台電由副總經理吳進忠代表與會，與去年底開始合作的RTL公司代表-亞太區業務執行董事David Sterling一同分享合作心得。

台電指出，RTL是國際知名的電網韌性科技公司，於2010年成立，專注電網慣量量測及大數據演算分析，曾獲2022彭博新能源財經先鋒肯定，被評為值得關注的氣候科技新創，合作對象除台電，更涵括英國國家電力公司、日本東京電力公司等知名電業，公司自去年12月與其跨國合作「台灣電力系統慣量量測服務」。

我國與英國、日本皆屬海島型獨立電網，不像歐洲有跨國電力支援，當綠能佔比持續提高，間歇發電特性也對系統運轉產生新挑戰，台電現有會從發電機組推估當下的系統應變能力（慣量），作為電力調度策略參考。

電力系統穩定運轉需維持一定頻率(60赫茲)，但會因發電、用電或機組跳機停電突發事件而波動，所謂「慣量」，是指能夠抵抗這些頻率變化的因應能力，慣量越高，維持電力系統穩定運行的時間就越長，現在主要由傳統發電機組擔綱提供。

如今台電與RTL合作電網慣量即時量測，涵蓋範圍擴及用電端，大幅提高掌握精準度，有助評估與因應各種電力狀況，除可增加系統的再生能源容納能力，還能進一步減少停電機率，即使遇到突發停電事故，亦可降低影響範圍與時間。

台電表示，透過台英合作，目前已在北中南共10處場域處佈建即時頻率變化率測量系統，後續將結合預計明年上線的台電宜蘭冬山60MW（千瓩）儲能案場，以即時信號導入電網，取得電力系統即時慣量，作為實際調度的重要參考數據。