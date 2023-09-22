嘉義市有民眾投訴，指孩子放學因未搭上公車，臨時起意租借UBike，結果途中遭員警、教官以未戴安全帽攔下登記，表示會造冊送學校，讓孩子因此面臨被記警告處分，民眾怒批警方與教官攔查、臨檢行為根本沒有法律依據，是非法稽查，且會借UBike多半是臨時起意，怎麼會隨身帶著安全帽？尤其只抓穿制服學生，不抓大人作法非常不合理，造成學生恐慌、心理壓力，有夠荒謬、奇葩！

向媒體投訴的民眾表示，當天教官與員警在特定路口攔查騎UBike沒戴安全帽的學生，教官登記學生學校、姓名後，說要送學校處置，據說這樣的取締已行之有年，但道路交通管理處罰條例並沒有規定騎UBike一定要戴安全帽，警方究竟是憑哪一點攔學生？教官更沒有執法身分，質疑是把保護名義無限上綱。

該民眾表示，嘉義市有學校規定學生騎腳踏車沒戴安全帽就要記警告，如果是每天騎車上下學的學生就算了，會借UBike多半是為了一時方便、臨時起意，尤其2021年就有嘉義學生聯合會提出質疑，學生當時陳情市長、立委信箱都說會研議配套，結果過了2年仍未改善。

加上鄰近有公共自行車租賃系統的縣市都沒有這麼做，嘉義市卻特立獨行，民眾說，事實上攔學生、登記這種行為，已有人身自由約束和隱私侵害疑慮。

投訴民眾說，甚至有已在準備升學考試，在校3年行為表現都十分優秀的學生因此事件心情大受影響，不斷自問做錯了什麼，只因騎UBike沒戴安全帽就要被學校處分？也有嘉義女中學生說，學校針對騎車沒戴安全帽不會處分，但會通知學生進行交通安全教育，批騎UBike沒戴安全帽被攔查、登記沒道理。

經了解，民眾投訴的攔查行動其實是嘉義市校外會與嘉義市警方聯合巡查勤務，校外會教官表示，1個月會有兩次巡查，但攔查的違規樣態很多，包括騎機車未戴安全帽、抽菸等，目的在實施勸導，保護學生生命安全，至於登記造冊給學校，只是要請學校端加強勸導，不是為了要處罰學生。

市警局交通隊了解民眾的質疑後，表示會跟校外會反應，針對騎UBike或騎腳踏車未戴安全帽部分，將不再配合攔查，至於聯合巡查勤務仍會照常進行。