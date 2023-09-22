9月23日就是24節氣中的「秋分」，民俗專家指出，這天的「午時三刻」是陽氣最旺盛的時期，舉凡是生活、工作不如意者，都可以向北方立誓發願，尤其是正、偏沖的屬猴、虎、蛇、豬4生肖，可趁機「向天借膽」，但須留意能力所及，不宜好高騖遠。

根據《自由時報》報導，民俗專家廖大乙說，古代處決犯人多半是在「秋後問斬」，且還要趕在「午時三刻」行刑，背後源自於春夏兩季萬物生長，到了秋冬後樹木凋零，肅殺氣息濃厚，尤其是秋分後晝短夜長，自然逐漸聚陰。而秋分「午時三刻」指的是上午11點45分，太陽處在正中央，此時不但影子最短，也是陽氣最旺盛的時期，正能量極強。

廖大乙表示，若是今年截至目前為止，覺得日子過得不如意、做事總覺得差臨門一腳就成功的人，可以利用秋分「午時三刻」的15分鐘，在戶外見天的位置朝向北方，不要戴帽子、雙手合十，先自省、懺悔後再立誓發願，為自己訂定一個從今年秋分起到明天秋分的一年目標，若能再加上行善積德，願望達成的機率就會相對提高，尤其是有業績壓力者，效果會更明顯。

廖大乙強調，向北方立誓祈願時切勿好高騖遠，須留意能力所及；同時當天也不宜穿著黑、白、紅色的衣物，更不可披頭散髮，要注意儀容整齊。

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