2024立委選舉，台北市中正萬華選區「三腳督」激戰，TVBS民調中心日前公布最新民調，國民黨參選人鍾小平33%、民進黨吳沛憶29%、無黨籍于美人20%，但未決定者高達18%。政黨傾向交叉分析顯示，國民黨支持者略為分裂，65%支持鍾小平、15%支持于美人；而民眾黨沒有派選將參戰，支持者有約5成轉向于，約2成支持鍾。

TVBS民調交叉分析顯示，鍾小平在20至29歲獲得49%的極高支持度，吳沛憶、于美人皆不到兩成；而60歲以上的族群，鍾、吳皆31%打平，于美人14%落後。教育程度分析，鍾小平在研究所以上有52%支持度、吳沛憶則在國中以下獲41%，雙方各有領先。

中正萬華為藍、綠、無黨籍三腳督，民眾黨缺席，政黨傾向分析顯示，民進黨支持者有76%支持吳沛憶；國民黨支持者略分裂，65%支持鍾小平、15%支持于美人；而民眾黨有52%選于美人、22%選鍾小平、11%選吳沛憶。政黨傾向中立者，鍾小平、于美人各獲27%、26%，吳沛憶則有17%。

該民調在9月11日至15日晚間，針對中正萬華區（第五選區）年滿20歲的選民進行電話訪問，有效樣本1080份，在95%信心水準下，抽樣誤差為正負3個百分點以內。