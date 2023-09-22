26歲陳姓工人今（22）日下午，在新北市板橋區五權街進行登革熱消毒作業，不慎打翻瓦斯桶，導致瓦斯外洩，引燃火勢，一度延燒到民宅廚房內的雜物，陳男右手、臉部遭燒傷，還好意識清醒，已被送往亞東醫院治療。

據了解，今午2時左右，陳男於板橋五權街巷弄登革熱消毒，噴藥過程中，不慎打翻瓦斯桶，瓦斯管線破裂漏氣，火勢瞬間引燃，還延燒到民宅廚房，燃燒面積約5平方公尺。

火勢約10多分鐘後撲滅，幸好無人傷亡，陳男右手3％二度燒燙傷，右臉3％一度燒燙傷，意識清楚，被送往亞東醫院急救，起火原因仍待鑑識人員調查。