農業部長陳吉仲因進口蛋風波上任短短50天就下台，前立委郭正亮預測，下個下台的就是經濟部長王美花，行政院副院長鄭文燦今天受訪指出，目前沒有這樣的討論。

郭正亮日前指出，10月12日就要碰到貿易壁壘，所以他預測下一個下台的就是經濟部長王美花。鄭文燦今天強調，沒有這樣的討論，至於內閣在大選前是否會做調整？鄭文燦表示，行政團隊每一份子都是兢兢業業、努力的把工作做好，內閣團隊希望每項工作交出成績，今年預算編列完成即將進入預算審查，有許多重要法案必須通過，將全力以赴讓內閣任務完成。