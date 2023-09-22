今年氣候穩定、沒有颱風侵襲，斗六文旦產量提升大豐收，台塑企業力挺雲林農民，22日大手筆採購共4萬8000台斤共計1600箱文旦，9月27日起配發至全台184處台亞石油及福懋加油站，讓加油的民眾也能品嘗到Q彈的斗六文旦。
雲林縣府農業處指出，大斗六文旦種植面積約250公頃、產量5700公噸，產量較去年增加，文旦是中秋節應景水果，多數用於送禮，縣府透過各種管道加強銷售，也透過雲林同鄉會、企業、宗教團體一起採購。
縣長張麗善表示，縣府與雲林縣農會媒合台塑公司採購文旦，斗六市農會負責品質把關，雲林郵局擔當宅配，感謝台塑企業常年協助，共同推廣雲林良品，也希望加油的客人也能「吃好道相報」。
台塑麥寮管理部協理蔡建樑表示，台塑企業從2020年認購斗六文旦，今年邁入第4年，認購4萬8000台斤，將在全國台亞、福懋共184間直營加油站發送，加油滿25公升就送1顆斗六文旦。
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