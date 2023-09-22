台中郵局持續不間斷做公益，22日於神岡國小舉辦「愛心月餅」捐贈儀式。（台中郵局提供）

中秋節將屆，台中郵局持續不間斷做公益，22日於神岡國小舉辦「愛心月餅」捐贈儀式，由大雅等郵局共同號召社會愛心，募集1436盒月餅，捐給大雅及神岡區共15所國中小、喜憨兒社會福利基金會、華山基金會神岡愛心天使站等團體，一起在中秋送暖。

台中郵局指出，為善盡企業責任並響應政府協助弱勢團體支持庇護工場政策，藉以提升郵政關懷社區公益形象，今日下午2時30分於神岡國小體育館舉辦「愛心月餅」捐贈儀式。

捐贈儀式由神岡長青學苑耕籽太鼓班「和太鼓」表演揭開序幕，磅礡鼓聲中傳遞出郵政公益不落人後決心，並邀集地方首長、各界民意代表、當地仕紳齊聚支持弱勢團體。

月餅捐贈活動由大雅、神岡社口、神岡、神岡豐洲郵局共同號召社會愛心，共募集1436盒月餅，捐給大雅及神岡區共15所國中小、喜憨兒社會福利基金會、華山基金會神岡愛心天使站等團體，一起在中秋送暖。

台中郵局局長陳湘慈表示，今年本局各單位及支局共募集愛心月餅2834盒，同仁本著「取之於當地，回饋於當地」理念，多年來持續幫助庇護工場募集愛心月餅，將關懷送至需要的角落。

台中郵局與「喜憨兒社會福利基金會」、「台中市身心障礙者福利關懷協會附設微笑天使烘焙坊」及「唐氏症基金會」合作推廣中秋優質月餅禮盒，民眾除可在郵局窗口訂購送禮及自用外，也可將愛心月餅轉贈偏鄉學童及獨居長者手中，發揮二次公益效果。