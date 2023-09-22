作家李昂因在臉書發文談博愛座，讓相關話題再次引起各界討論。針對有女網友自稱是當事人的說法，李昂今（22）日發文回擊，嗆「歡迎站出來面對面，不要躲在網路匿名後面」。

李昂近日在臉書分享自身經歷，稱搭乘捷運時，連續請3位坐在博愛座的年輕人讓座，但都遭對方拒絕還被翻白眼，讓她氣憤發文，也讓近年來本就備受爭議的博愛座再度登上輿論風口，昨日下午她則自爆因為身體非常不舒服前往醫院看急診，說「人總有一天有生病的時候」。

不過事後有女網友在「Dcard」自稱是當事人，說當天李昂塗了桃紅色的口紅，氣色看起來比她還要好，並指李上車後不好好扶手把，一直站不穩，還以自言自語的方式說「我再試一次，看誰要讓座給我」、「這是博愛座，誰要讓座給我？沒有人要讓座給我？」讓女網友無言說「請問我怎麼知道妳不舒服？」

對此，李昂今日下午再度於臉書發文，強調這位當事人是匿名的，歡迎對方站出來面對面，不要躲在網路匿名後面，「看過我上電視的人都知道我一向說話的直接方式，我像一個會喃喃自語的人嗎？哈哈哈！連這樣的功課都沒做。要出來，也要加把勁作功課。」

李昂說，雖然自己身體還是很不舒服，不想再多談，但因事關重要，才會選擇再度發文回應。