李昂的博愛座抱怨文，許多高齡網友也藉機附和痛罵年輕人，引起年輕人不滿，就有女網友直接到李昂臉書留言開炮。(圖／李昂臉書)

作家李昂日前鬧出博愛座風波，指責年輕人裝病不讓位，但隨著當事人出面澄清，風向逐漸逆轉。就有一名年輕女網友，在文章底下留言打臉李昂與其他高齡網友，獲得1.2萬個讚，讓長輩們還不了口。

李昂20日下午在臉書發文指控有年輕人裝病，不願讓博愛座給她，詢問台北市長蔣萬安「您有何看法」，並PO出對方照片公審，不少許多同齡人附和大罵年輕人「教育失敗」、「沒有教養」，引發年輕世代不滿。

一名年輕女網友忍不住在底下留言「這篇回文中以偏概全批鬥年輕人的言論這麼多，加齡臭濃厚，好像捷運上的老人每個都沒問題、都知書達禮彈古箏一樣」。她表示，捷運上有禮、有教養的年輕人更多，不同的是這些年輕人不會動不就在同溫層發文批鬥老人，說出「現在老人都有病」這種話，更反問那些開口閉口「現在孩子都教育失敗，可憐哪，我們以前怎樣督怎樣⋯」的長輩，看起來像是教育成功的樣子嗎？

女網友表示，她最看不慣的是，她一直很尊敬的女性主義作家李昂，竟然會在回文用懷孕來揶揄兩個小女生，實在不敢相信。兩篇留言各獲得超過1萬個讚，加總達到2.2萬個讚，讓長輩全都沉默不敢回應。