新北市衛生局查獲「永成蛋品」、「吳記蛋品」及「勝翔蛋品」3家業者均6月份起曾接受中央畜產會委託代工，使用巴西進口蛋製成冷凍殺菌液蛋液蛋，依農業部提供產地為「台灣」樣張，7月底農業部通知後才將產地改回原產國。農業部代理部長陳駿季今表示，業者因為畜產會的錯誤告知而標台灣，會跟當地裁罰單位陳述 ，「我們會負責任」 。

民眾黨立委賴香伶今天在立法院質詢時指出，新北市查到液蛋，要標示成為台灣，農業部卻跟廠商說可以標示為巴西 。陳駿季指出，所有的蛋委託加工廠代工成為液蛋，6月間的時候，畜產會同仁誤解法規，以為是實質轉型的產品，但他強調，最後代工完成回到畜產會倉庫，並沒有釋出。

陳駿季解釋，相關的實質轉型的法規有很多要點，其中有個要點只要進口的時候，前面六位數列不一樣，可以當作實質轉型，但是同仁忽略下面有一些但書 ，沒有注意到，以為可以當實質轉型，請教衛福部後發現不對，7月26日立即跟加工廠說後續委託代工的部分回歸標示。

陳駿季指出， 這是對法令的曲解、誤解，不是故意造假，因為衛福部解釋，不可以標示為台灣，還是標示為巴西。

賴香伶批評，畜產會專業在哪 ？標示台灣是增加大家信心？會不會早就已經這樣？要往前查，業者說是農業部指示去做的，要罰業者嗎？要罰這三家嗎 ？

衛福部長薛瑞元表示，如果到市場，可能會受罰。陳駿季則說，業者因為畜產會的錯誤告知而標台灣，會跟當地裁罰單位作陳述 。賴追問，會讓3家免罰？畜產會該罰？陳駿季僅說「我們會負責任」 ，隨即被打斷。

行政院長陳建仁指出，畜產會同仁要負責任，自己也了解在緊急狀況，只看前面，沒有注意到註解的地方，這是有瑕疵，也能夠體會在緊急狀況下，做出來的錯誤說法。