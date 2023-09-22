日月光高雄廠資訊處資深處長陳俊銘表示，數位轉型勢在必行，高雄廠投入智慧製造，細數發展歷程，2011年自動化委員會的成立，為快速的發展建立堅實的基礎，而Industry AI(IAI)發展布局，建構屬於日月光之No Code IAI 2.0平台，更是推動全民化 AI，應用於「智慧資安」、「品質檢驗」、「智慧診斷」、「智慧設計」、「參數最佳化」、「智慧營運」等6大領域。而自動化之路歷經十年淬鍊，已於2022年完成36座智慧工廠，培育超過700位自動化工程師，累計已達45件產學技研專案。

今年(2023年)邁入第八屆自動化技術研究合作，於周五舉辦成果發表會，與國立成功大學與國立中山大學共同合作，進行5件專案，與現場貴賓們進行專案的分享與交流。

日月光積極布局永續經營行動，根據高雄廠淨零規畫行動藍圖，將利用數位工具預估新產品在各站點可能衍生的碳排放量，並建置數據資料庫與預估系統；數位科技是推動ESG的重要工具，科技持續且高速的發展，數位資安問題已成為全球面臨的新形態危機，具韌性的管理模式更是重中之重，透過資料探勘技術，分析帳號的使用行為，偵測潛在可疑活動，及早防範因應，強化資安防護措施。

另一方面，智慧科技演進持續優化製程作業，由多元產品的複雜製程切入，應用AI輔助人員以在製品成本最小化的目標，排機排貨以滿足交期、在最短生產提供最佳組合排程的模型。海量的資料探勘、分析，以及符合工廠全年無休的龐大運算特性，本次高性能數據中台服務的建立，提升資料模型、演算法、資訊管理等服務，更加強化與生產線的鏈結，避免資訊孤島的發生，協助日月光建立差異化競爭優勢。