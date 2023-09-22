新北市新店青潭堰日前發生遭民眾遭水流沖走。（圖／警方提供）

新北市新店青潭堰日前發生遭民眾遭水流沖走的案件，警消獲報出動大批人力前往救援，不過事後民眾自行游上岸，經檢視無須送醫。

警方表示，20日15時20分許，警消獲報，新北市新店區青潭堰有民眾遭水流沖走，現場使用警力1人，消防搜救人員15人、救護車1輛，至青潭堰下游處找尋，15時36分在新烏路一段26巷附近下游處發現73歲廖姓男民眾已自行游上岸，經消防救護人員初步檢視廖員身體均無礙，無需警消人員協助送醫，經了解，廖男與友人來此處游泳，因不熟悉該處水流致發生遭水流沖走情事。