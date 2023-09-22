雖然近年來台灣生育率不斷降低，但過去為了減低人口壓力，其實政府曾提出「兩個孩子恰恰好，一個孩子不嫌少」的口號，只是一個孩子真的不嫌少嗎？一位媽媽透露，女兒因為只有一個人的關係，竟哭喊要她多生一個寶寶陪玩，讓她無奈說「沒被婆婆逼生，反而被自己女兒逼」。

一位媽媽今（22）日在臉書「爆廢公社」分享女兒的影片，只見小妹妹疑似因為家中只有一個小孩，且附近也沒有年齡相仿的同儕，因此在沙發上哭喊「怎麼都沒有小孩，我就只有一個人，我想要有一個小孩陪我在一起，而且這裡都沒有小孩，就只能看電視，看電視好無聊，我想有人玩」。

「我想要多一個小朋友，你們就只有生一個，再多生一個，再多生一個小孩！」該名小妹妹講到最後甚至直接用手指著媽媽，說「媽媽都不生小孩」，讓媽媽只能無奈地說「好啦好啦，我去生一個啦」，並發文說「沒被婆婆逼生，反而被自己女兒逼…哭成這樣是哪招？」

一家人有趣的互動瞬間引起網友爆笑，不少人都說「你怎麼還在po文，趕快去製造小孩了」、「這小孩是人才，國家的生育力靠你了」、「趕快給她弟弟妹妹了」、「生一打給她顧」、「很懂事的妹妹喔」。

也有其他媽媽分享自家狀況，「我家小孩也一直要我再生，最近更誇張，都自己把我當成孕婦了，每天一直摸我肚子假裝裡面有小寶寶」、「我生兩個，女兒總跟我說媽媽你為什麼要生弟弟？他每次都欺負我」、「我女兒以前也叫我生，生完被妹妹打後就說如果知道會這樣絕不叫我生，現在聽到還要不要弟弟或妹妹會直接生氣」。