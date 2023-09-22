改編自暢銷漫畫的《元氣囝仔》日前完結，美麗的海島風景與島民的可愛互動，被譽為今夏最療癒日劇，也獲日本觀眾票選為「夏季最喜歡的電視劇」第2名。呼應該劇主題，台灣跟播平台KKTV在官方社群發起「書法比賽」，由杉野遙亮親自評選優勝者，收到上百幅的書法作品參賽。杉野遙亮看到台灣觀眾的「投書」直呼：「好酷」，還有參賽者畫出他在劇中的模樣，也稱讚：「很感謝還畫了圖，很會畫呢！」最終挑選出 5 幅心目中最喜歡的作品，還附上的專屬的評語。

《元氣囝仔》描述年輕書法家半田清舟為求突破搬到鄉下海島居住，在與純樸直率的島民互動中，找到自己人生新的方向，杉野遙亮因演出該劇而開始練習書法，在劇中揮毫時架勢十足，卻坦言一開始拿起筆只是不停的畫圈，覺得無聊，但在拍攝片頭時寫下劇名之後，就開始覺得越來越有興趣，還會嘗試自己設計字體，也會在拍攝空檔練字來平靜心情。在節目官方社群中，公開了杉野遙亮在拍攝期間寫下的多幅書法作品，收到了眾多好評！而在五島拍攝的過程讓他意外做到了「數位排毒」，不再頻繁地使用手機，同時也喜歡上當地的悠閒，透露有機會會想去私人旅遊，租一台車來趟沒有目的的漫遊。

劇中有許多童星演員，問及現場有這麼多小朋友有什麼感覺，杉野遙亮與中尾明慶不約而同地表示：「很辛苦！」因為常常一個小孩哭，全部小孩就會跟著哭，有時候真的會覺得像在「修行」。不過2人透露自己小時候也是讓大人傷腦筋的類型，杉野遙亮就說小時候就像劇中鬼靈精怪的小女孩奈留一樣「行動自由奔放」，無法坐著不動，常被父母罵。中尾明慶則是那種父母會被叫到學校的典型搗蛋鬼，所以看著在現場的孩子們，雖然有時不太安分，想想自己小時候一定做不到這樣的演出，就覺得這些小演員很厲害。《元氣囝仔》全劇已在KKTV上架。