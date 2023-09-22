文化部推動「藝術銀行」計畫，由台灣美術基金會（台美會）執行至今10周年，台美會也於2023台灣文博會期間，於空總展區成立主題館推出「上半場比數10：10」特展，策展人胡永芬以10年作為時間維度、藝術銀行購藏作品作為空間向度，用89件作品呈現40位台灣藝術家10年創作主題與形式的流變。

藝術銀行10周年特展於台中、台北兩地展出，台中場全年展覽「帶一片風景走」，以藝術走入街區、串聯店家為計畫核心；台北文博場「上半場比數10：10」特展，則是回應本屆展會「野生台灣」總策展主題，透過藝術家10年間創作發展的同與異，作品展示如島嶼分布的分區策略，展現台灣藝術家特有種的原創與野性生存基因。

策展人胡永芬從藝術銀行10年收藏裡，挑選已逐漸嶄露頭角的藝術家舊作品作為梳理的起點，同時另邀藝術家提出一件足以涵蓋、傳達他們當下創作狀態的新作品，兩者併置展出，每位藝術家透過10年之間自己兩件作品的對位，彷彿大衛．芬奇電影《Fight Club》（鬥陣俱樂部）裡的自我辯證、腦內戰鬥。也邀請民眾尋找藝術家10年前後的創作，並透過展場分區關鍵字打開對作品的想像與詮釋。

此次展場展示設計，也呼應野地的未經修飾以及環保永續的趨勢，採建築鷹架立柱的原始樣貌、不同尺度結構與可以回收的板材，以增加作品表情及閱讀趣味。