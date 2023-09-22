在關懷行程中，現場的獅友們也為長者們進行基礎健康檢測，以確保他們的身體狀況無虞。(圖／金門縣金龍獅子會提供)

金門華山基金會致贈感謝狀予金龍獅子會，感謝他們的善心義舉，讓長者們感受到社會的溫暖和關懷。(圖／金門縣金龍獅子會提供)

金門縣金龍獅子會昨(21)日由會長楊忠馨率領獅友們展開中秋節關懷公益活動，捐贈30份秋節物資予金門華山基金會，用以協助慰問地區「三失」長者，展現獅子會長久以來對地區的社會關懷精神。楊忠馨說，「三失」是指年老、無依、無力的長者群體，常常面臨孤獨和健康狀況的挑戰，秋節前的物資捐贈只是回饋社會的一份小小心力，希望能夠讓長者們感受到社會的溫暖和關懷。

楊忠馨表示，中秋節是華人社區最重要的節慶之一，象徵著家庭團圓和關懷。金門金龍獅子會一直致力於支持社區，特別是關注到有需要的人們。該會也感到非常榮幸能夠在這特別的節日裡，為金門的三失長者提供關懷和支持。

金龍獅子會的獅友們說，希望透過關懷物資能夠為長者們帶來一絲溫暖和關愛。中秋節所代表的不僅僅只是團圓，也是獅子會關心社區中弱勢族群的一份心意表達。在關懷行程中，現場的獅友們也為長者們進行基礎健康檢測，並關懷他們的居住環境，以確保他們的身體狀況無虞。

金門華山基金會則表示，對金龍獅子會的參與社服公益表示由衷的感謝。此次金龍獅子會的關懷活動也展現了社區團結和關愛的力量，希望能夠激勵更多人參與社區服務，攜手打造更溫馨、有愛的和諧社會。