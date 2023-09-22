台南美食美景多，堪稱是台灣知名的必訪勝地，更是宜居之處。台南歸仁除了有高鐵和台鐵沙崙站，捷運第一期藍線延伸線也正在規劃，三鐵共構的科技聚落即將落成。台南日照佔有優勢，適宜太陽光電的發展，為配合中央「沙崙智慧綠能科學城」開發計畫，打造綠能科技研發重鎮，距離高鐵站步行約10分鐘的新建案「佳順大順」，就座落在精華核心的第一圈。

「佳順大順」周圍環境以政府的公共建設為主，其中以綠能示範場域、中研院的南部院區，以及大台南會展中心、成大醫院和周邊的醫療院區、綠能科技產業的進駐為主要發展機會。

未來將有醫療園區進駐，以及全台首座沙崙K12雙語學校，形成台灣綠金新聚落。(圖/中時新聞網攝)

「佳順大順」的生活利多，涵蓋三井Outlet、台糖循環住宅，樓下已形成小型商店街，整體共有16座公園，是相對較為宜居的環境。特區裡的交通相當便利，由台南快速道路86號，做東西向的串連。西側是國道一號，東側則是國道三號。

台南高鐵站於每年夏季皆有繁花盛開的美景，包含阿勃勒、鳳凰木、小葉欖仁等綠色景觀可欣賞。除了交通便利、美不暇給，附近設有大型百貨商場、大型展覽館外，未來將有醫療園區進駐，以及全台首座沙崙K12雙語學校。企業總部生活機能將日顯完善，形成台灣綠金新聚落。

「佳順大順」是台南少有的大基地面積，規劃地上15層、地下2層，房型規劃是24-44坪2-4房。建材皆做足升級，採用美標的衛浴設備，搭配日立冷氣的室外機、Honeywell的全棟淨水、除氯設備；在公設部分，有千坪中庭花園、健身房、瑜珈室、音樂教室、閱覽室、兒童故事屋等全齡化公設，符合全家人的使用需求。

「佳順大順」屬於低碳的綠能示範區，規劃皆為綠建築。(圖/中時新聞網攝)

「佳順大順」屬於低碳的綠能示範區，規劃皆為綠建築，頂樓部分露臺、屋突裝設近千片太陽能板，優先提供社區用電；設置雨水回收系統，利用自然再生循環。電梯配有Sharp電漿離子空氣清淨機，空氣流通防疫升級。

在房價上，對比現在台南市區的4字頭、5字頭，以及七都高鐵站沿線房價，台南高鐵特區仍維持在3字頭。集結各種利多的「佳順大順」即將落成，未來高鐵特區將成為台南市未來發展的重點區域，重大建設、生活機能一應俱全，住在這裡將能享受嶄新愉悅的台南生活。