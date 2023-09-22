桃園科技藝術節為國內科技藝術的年度盛事，開辦至今邁入第7年，每屆都會與世界最新趨勢脈動做連結，今年主題為「人工智慧AI」，共邀集17組來自台灣、土耳其、德國、英國、美國等知名的多媒體藝術家共同展出，昨天於桃園展演中心盛大開幕。

市長張善政表示，今年「2023 TAxT 桃園科技藝術節－從心開始 AI」已經舉辦到第7屆，策展人張文杰是曾獲數個國際影展、設計展獎項的跨界藝術家，在策展方面他下足苦心、花了很多心思，盼讓參展人能顛覆對科技冰冷數據的印象，反倒能連結藝術及情感、帶來感動人心的價值，他也直呼展覽內容相當豐富。

張善政說，這幾年的科技進步非常神速，尤其是人工智慧，現在甚至都可以開始作畫，因此每年的科技藝術節內容會一直推陳出新，越來越有變化，台灣是科技重要的國家，而且年輕人特別有創意，期待科技與藝術的結合能讓台灣被國際看見，邀請桃園的鄉親朋友一起到桃園展演中心看展。

活動現場規畫6大心流沉浸展區，包括有身體沉浸、趣味沉浸、空間沉浸、意識沉浸、情緒沉浸和共享沉浸，這些展區打破了科技藝術的傳統思維，並融入人工智慧AI的表達方式。

策展人張文杰這次參展的作品「從心開始 AI，從心開始愛」也是本次活動的主視覺，結合體感技術和AI互動科技藝術，以高彩色和線性花朵呈現出科技藝術萬花筒般的多彩和繽紛，場中每位參觀者的停留時間和動線都將被轉化為數據，參與6大沉浸展區的創作，形成獨特的視覺和聲音效果。