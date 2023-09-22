針對進口蛋加工成液蛋的食安爭議延燒，勤億蛋品曾在官網澄清自家蛋品「100％為國產蛋」，卻遭台北市議員游淑慧踢爆，勤億進口上百萬顆巴西蛋，是巴西蛋第一大買家。勤億的觀光工廠導覽牆近日驚見貼出日前媒體報導，「台農老董：農業部叫我擔下來」的新聞剪報，引發熱議。

針對勤億蛋品恐涉使用巴西蛋一事，經嘉義市衛生局清查發現，勤億蛋品科技公司嘉義廠，3至5月間有農業部進口的美國、泰國、土耳其、菲律賓等國，共220萬顆雞蛋賣給通路商，並未逾期，未違反食安法。此外，也查出共有170萬顆由農業部委託代工的巴西液蛋，交還給農業部。

「這是廠商無聲的抗議？」臉書粉專「誰把綠色變成噁心的顏色」今(22日)發文指出，勤億蛋品在觀光工廠貼上一則報導剪報，新聞標題為：「台農老董：農業部叫我擔下來」。當時台農蛋品洗選巴西蛋誤標效期風波燒得正旺，台農董座涂萬財一度發影片道歉，13日卻大翻轉改口喊冤，爆料稱「農業部要我擔下來！」引發輿論譁然。涂萬財14日受訪時再修正說法，強調農業部要他道歉「是一個建議！」但相關爭議仍不修。

「誰把綠色」粉專見這則剪報貼出，直呼：「小心啦！這政府很小心眼的，接下來被查稅、被要求稽查、被搞消防、弄你環評？你們要撐住啊！」

網友表示，「最近的洗地仔真的很沒職業道德，罰你就罰你，還把幕後老闆供出來？真的是齁～」、「聖上心眼很小的，得罪聖上可不是好玩的」、「這是真的嗎？綠色恐怖是真的」、「官逼民反啊～」、「台灣價值你敢嘴？」、「熱心民眾在牛棚暖身了，祝他好運！」