高雄市張姓老翁常在公園隨地便溺，遭蔡姓女子及里長勸阻時竟反嗆要打死對方，還揮舞柺杖作勢攻擊，事後挨告。高雄地院法官認為，該糾紛沒有其他證人或證據支持，無法證明張翁有恐嚇的犯意和行為，判他無罪，可上訴。

76歲的張翁行動遲緩，需要靠拐杖走路，常在高雄市鳳山區武松公園內隨處小便，導致公園散發尿騷味，引起附近居民的不滿。

去年5月21日下午3點多，蔡姓女子看到張翁又在公園花盆旁撒尿，上前規勸他，沒想到張翁不但不聽勸，還用台語反嗆「幹嘛管這麼多，要打死你」，還舉起柺杖作勢要打她。

蔡女嚇得跑去找里長求助，2人一起回到公園找張翁理論，但張翁仍然囂張不服，嗆里長「做里長沒比較大，我照樣打」，里長只好報警處理。檢方認為，張翁的言行已經構成恐嚇罪，依法起訴。

高雄地院審理後認為，本案只有蔡女的單方面指控，里長只是事後聽聞轉述，並沒有親眼目睹或親耳聽見張翁的恐嚇行為。現場的照片也只能證明雙方有爭執，不能證明張翁有恐嚇的言語和動作。法官認為不能證明張翁有犯罪事實，依無罪推定原則判他無罪，可上訴。