本月，中國進入台灣附近空域和水域的噴氣式戰鬥機群規模之大和軍艦數量之多史上少見，但中國對上述軍事行動異常低調，不像過去會搭配大量政治宣傳。《華爾街日報》引述國防專家分析稱，這不只是簡單地遶台航行，共軍正在實際演練以反介入／區域拒止策略阻止美軍在中共侵台時援助台灣。

《華爾街日報》說，中共過去舉行類似規模的演習時都會進行一波又一波的政治宣傳，但最近的演習幾乎隻字未提。台灣防務分析人士說，這種低調表明，最近的活動與其說是為了傳遞政治訊息，不如說是為了訓練，中共軍方正試圖增強包圍台灣、壓制台灣的天然優勢以及阻止美國在台灣遭到入侵時出手相助的能力。

本周稍早台灣在周邊地區偵測到103架中共軍機，創下近期新高，其中有40架進入了台灣的防空識別區，隔日又有55架次中共軍飛機在台灣附近飛行。本月早些時候，一艘中共航母和大約20幾艘軍艦在台灣東南面的西太平洋海域航行，編隊異常龐大。

報導說，值得注意的是，中國出動了越來越多的運-20運輸機和加油機參與在台灣東部的演練。軍事分析人士表示，這表明中國加強了對提高戰鬥機遠端作戰能力的重視程度。

長期以來，台北方面一直認為地理位置是其在受到中國入侵時的一大優勢，陡峭的山脈構成了阻止敵軍從西面進擊的天然屏障。多年來，台灣軍方的戰略一直是在東海岸保持一道防線，希望能據此堅持足夠長的時間，以便等待美國派兵支援。

美軍在台灣周邊海域的存在將增加中國在地域和作戰方面的限制，中共軍方也將阻止美國介入作為優先事項，這一戰略被稱為「反介入/區域拒止」(antiaccess/area denial, A2/AD)策略。

台灣軍方在台灣島東側追蹤到越來越多的大陸戰鬥機和無人機，這表明解放軍正在擴大包圍台灣島的能力。台灣國防安全研究院所長兼研究員沈明室說，這使得關鍵性軍事和民用基礎設施面臨被攻擊的風險。尤其是台灣即將部署的F-16V戰機機隊。過去這些戰機可以安全地駐紮在台灣東部的基地，但解放軍空軍擴大航程範圍實際上可以繞過台灣東部對這些基地發動攻擊。

軍事分析人士稱，中共戰機航程尚不足以在台灣東海岸展開長時間行動，中共正在演練由運-20改裝的加油機來執行空中加油作業。華盛頓獨立軍事分析人士Ben Lewis認為，共軍還有很大的提升空間，才能應對美軍的大規模介入，尤其台灣還擁有相對先進的防空系統，共軍需要很多的演練才能真正有能力阻止美國干預台海衝突。